14:41 (мск), источник: © РИА Новости
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении и вышли на более выгодные рубежи, заявили в Минобороны.
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В частности, Южная группировка войск нанесла огневое поражение ВСУ в районе сел Курахово и Антоновка на территории ДНР.
«В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы “Акация”, две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО “Ольха” и “Смерч”, — говорится в сводке.
Кроме того, российские войска уничтожили две американские гаубицы М777 и две самоходки Paladin.