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Спецоперация на Украине
29 января, источник: © РИА Новости

Зеленский заявил о жесткой для ВСУ ситуации под Артемовском и Угледаром

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ситуация для войск киевского режима на Артемовском и Угледарском направлениях в ДНР очень жесткая, заявил Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

«Ситуация очень жесткая. Бахмутское (Артемовское. — Ред.), угледарское и другие направления в Донецкой области — это постоянные русские штурмы, постоянные попытки прорвать нашу оборону», — сказал Зеленский в видеообращении.

По его словам, сохраняется высокая интенсивность атак.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что бойцы группы «Вагнер» ведут бои с противником в городской застройке. Как заявил на днях основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, цель освобождения Артемовска — препятствие наступательным действиям украинских войск «на любом направлении».

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