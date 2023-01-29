Зеленский заявил о жесткой для ВСУ ситуации под Артемовском и Угледаром

«Ситуация очень жесткая. Бахмутское (Артемовское. — Ред.), угледарское и другие направления в Донецкой области — это постоянные русские штурмы, постоянные попытки прорвать нашу оборону», — сказал Зеленский в видеообращении.
По его словам, сохраняется высокая интенсивность атак.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что бойцы группы «Вагнер» ведут бои с противником в городской застройке. Как заявил на днях основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, цель освобождения Артемовска — препятствие наступательным действиям украинских войск «на любом направлении».