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11:27 (мск), источник: © РИА Новости

Президент Хорватии задал Западу неудобный вопрос о России

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Верить в то, что Россию можно победить в «обычной» войне, сродни безумию, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Какова цель? Распад России? Смена власти? Идут разговоры о том, что Россия должна быть разорвана на части. Война против ядерной державы? Это безумие.

Зоран Миланович
президент Хорватии

Кроме того, глава государства выступил против поставок любого летального оружия Киеву, назвав США страной, которая платит наименьшую цену за украинский конфликт.

Я против отправки смертоносного оружия на Украину. Европе слишком дорого обходится это противостояние.

Зоран Миланович
президент Хорватии

Ранее хорватский лидер заявил, что Москву провоцировали начать спецоперацию с 2014 года.

Кроме того, Миланович многократно высказывался против какого-либо участия хорватских военных в событиях на Украине и выражал сомнение в эффективности санкций, что не помешало правительству Пленковича занять одну из самых жестких позиций по отношению к России на Западных Балканах и оказывать помощь Киеву, а также провести осенью в Загребе заседание «Крымской платформы» с участием тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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