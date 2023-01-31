Дата послания, красные линии Запада и отказ в помиловании Сапеги. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент работает в Кремле. На встрече у главы государства будет генеральный прокурор Игорь Краснов. Обсуждаться будет работа ведомства, в том числе в условиях специальной военной операции.
Во второй половине дня у президента запланирован международный телефонный разговор, «он продолжает телефонную дипломатию».
Кремль своевременно сообщит о дате послания президента Федеральному собранию. Работа над ним не прекращалась. «Это очень длительный, растянутый по времени процесс».
Визит Путина в Волгоград ожидается в четверг. «Это будет поездка, которая будет посвящена 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Это святая дата для всей нашей страны, это святая дата для волгоградцев. Там будет ряд мемориальных мероприятий, будет наверняка общение с людьми <…>. Наверняка будет общение с главой региона».
Вопрос военной поддержки Донбасса до начала СВО «не обсуждался».
«Безусловно, мы внимательно наблюдали за тем, что происходит на Украине, и видели продолжающуюся милитаризацию». «Мы видели подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами решить проблему Донбасса».
В фильме Би-би-си бывший президент Украины Петр Порошенко «фактически повторил то, что он уже говорил». «Мы знаем, что и Порошенко, и [экс-канцлер Германии Ангела] Меркель, и [экс-президент Франции Франсуа] Олланд подтвердили, что для них <…> минские соглашения были не чем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения подготовить Украину к тому, чтобы силой решить проблему Донбасса».
Все это лишний раз доказывает, что, начав СВО, Путин поступил правильно, «чтобы спасти людей, которые живут в Донбассе».
О призыве президента Литвы перейти красную линию в поставках оружия Украине
«Мы в целом видим весьма и весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стран, Польши — они, очевидно, готовы делать все, чтобы провоцировать рост дальнейшей конфронтации, наверное, мало задумываясь о последствиях».
«Весьма печально, что в этих условиях руководители крупных европейских стран, которые являются двигателем всех европейских процессов, не выполнят такую балансирующую роль. И таких представителей с экстремистскими наклонностями не балансируют».
«Что касается потенциального продолжения роста степени вовлеченности стран коллективного Запада в этом конфликте, это очевидно, рост происходит, мы это учитываем». «Это не поможет изменить ход событий».
О помиловании Софьи Сапеги
Усилие российских дипломатов в Белоруссии «оказалось недостаточным», потому что речь идет о суверенном государстве со своими законами. «Разумеется, были предприняты все возможные усилия».
«В любом случае мы будем отслеживать, как соблюдаются права российской гражданки».
Об отсрочках для рабочих сферы ОПК
Решение «пока не формализовано». «В работе».
Новых поездок Путина на оборонные предприятия, например «Уралвагонзавод», «пока не планируется». «В обозримом графике таких мероприятий нет».
Об открытой публикации декларации Путина о доходах
«Я пока не могу вам ответить на этот вопрос». «По мере того, как будут подходить сроки, мы вас проинформируем».
О переименовании Волгограда в Сталинград
«Нет, не могу это подтвердить».