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15:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве

Глава Белоруссии Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве для личного хозяйства.

Источник: «Пул Первого»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший с официальным визитом в Зимбабве, подарил президенту страны Эммерсону Мнангагве трактор. Об этом сообщает близкий к администрации белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко подарил Мнангагве трактор для его личного подсобного хозяйства», — говорится в соответствующей публикации. В октябре 2022 года Лукашенко также подарил трактор президенту России Владимиру Путину.

Глава Белоруссии прибыл в Зимбабве 31 января, местные жители встретили его песнями и плясками. Затем Лукашенко, уже находясь в стране, заявил, что целый ряд стран не даст Зимбабве спокойной жизни, поскольку это государство богато полезными ископаемыми, без которых мир не может существовать.

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