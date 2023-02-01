00:38 (мск), источник: © РИА Новости
Байден заявил, что бояться надо не ядерной войны, а изменений климата
ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие.
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«Это главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие», — цитирует Байдена пресс-пул Белого дома.
Тему изменения климата Байден затронул в ходе мероприятия национального комитета Демократической партии.