Премьер Израиля Нетаньяху: Иран поставляет дроны для использования на Украине

«Они (Иран. — “Газета.Ru”) выступают против своих собственных людей. Факт в том, что они поставляют дроны, которые убивают невинных людей в сердце Европы, на Украине», — сказал он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял по итогам встречи в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что Россия поставляет Ирану современные вооружения и получает от него беспилотники.
По мнению госсекретаря США, Иран поставляет российской стороне дроны для их использования в ходе спецоперации на Украине.
До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что западные страны не представили доказательств поставок беспилотников из Ирана России.