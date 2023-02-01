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07:43 (мск), источник: Газета.Ру

Премьер Израиля Нетаньяху: Иран поставляет дроны для использования на Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран поставляет беспилотники, которые используются для убийства «невинных людей» на Украине. Об этом сообщает CNN.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Они (Иран. — “Газета.Ru”) выступают против своих собственных людей. Факт в том, что они поставляют дроны, которые убивают невинных людей в сердце Европы, на Украине», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял по итогам встречи в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что Россия поставляет Ирану современные вооружения и получает от него беспилотники.

По мнению госсекретаря США, Иран поставляет российской стороне дроны для их использования в ходе спецоперации на Украине.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что западные страны не представили доказательств поставок беспилотников из Ирана России.

Андрей Морозов

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