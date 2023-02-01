Единый день голосования состоится на новых территориях, заявила Матвиенко

«День единого голосования обязательно состоится там, где это положено в этом году, и, конечно же, состоится на новых территориях. Это полноценные субъекты Российской Федерации, это полноценные граждане России, и мы не можем лишать их права выбирать, права избираться», — сказала она, отвечая на вопросы журналистов.
Матвиенко добавила, что планируется «завершить формирование органов исполнительной власти, в частности, законодательной власти в этих двух субъектах, где её до этого не было».
«Поэтому выборы, безусловно, состоятся и это не обсуждается. Другое дело, что, конечно, есть вопросы безопасности и выборы надо будет так организовать, чтобы не было никаких рисков для жизни и здоровья людей», — заключила председатель верхней палаты парламента.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
В этом году выборы в России пройдут в Единый день голосования 10 сентября. Центризбирком сообщал, что в этот день запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ.