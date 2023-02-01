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15:41 (мск), источник: © РИА Новости

Единый день голосования состоится на новых территориях, заявила Матвиенко

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Единый день голосования обязательно состоится там, где это положено в этом году, и на новых территориях в том числе, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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Источник: © РИА Новости

«День единого голосования обязательно состоится там, где это положено в этом году, и, конечно же, состоится на новых территориях. Это полноценные субъекты Российской Федерации, это полноценные граждане России, и мы не можем лишать их права выбирать, права избираться», — сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

Матвиенко добавила, что планируется «завершить формирование органов исполнительной власти, в частности, законодательной власти в этих двух субъектах, где её до этого не было».

«Поэтому выборы, безусловно, состоятся и это не обсуждается. Другое дело, что, конечно, есть вопросы безопасности и выборы надо будет так организовать, чтобы не было никаких рисков для жизни и здоровья людей», — заключила председатель верхней палаты парламента.

Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

В этом году выборы в России пройдут в Единый день голосования 10 сентября. Центризбирком сообщал, что в этот день запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ.

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