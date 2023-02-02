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22:12 (мск), источник: ТАСС

Шольц заявил, что поддерживает дипломатию по вопросу конфликта на Украине

Канцлер ФРГ напомнил, что несколько раз за последние месяцы созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался за то, чтобы продолжать дипломатические попытки урегулирования кризиса на Украине.

«Я поддерживаю дипломатию», — сказал он в четверг в ходе общения с гражданами в Марбурге. Трансляцию ведут местные телеканалы.

Шольц напомнил, что несколько раз за последние месяцы созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным. «И я планирую делать это дальше», — добавил он.

О том, что он считает нужным продолжать диалог с Путиным, Шольц неоднократно говорил ранее.

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