22:12 (мск), источник: ТАСС
Шольц заявил, что поддерживает дипломатию по вопросу конфликта на Украине
Канцлер ФРГ напомнил, что несколько раз за последние месяцы созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным.
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БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался за то, чтобы продолжать дипломатические попытки урегулирования кризиса на Украине.
«Я поддерживаю дипломатию», — сказал он в четверг в ходе общения с гражданами в Марбурге. Трансляцию ведут местные телеканалы.
Шольц напомнил, что несколько раз за последние месяцы созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным. «И я планирую делать это дальше», — добавил он.
О том, что он считает нужным продолжать диалог с Путиным, Шольц неоднократно говорил ранее.