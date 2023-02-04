В Арктике зафиксировали самую затяжную грозу за всю историю Длительность природного явления составила 55 минут
Фоторепортажи
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
14Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
Главное
30 января - 3 февраля: главное за неделю
04:28 (мск), источник: © РИА Новости

Минфин США пригрозил Турции санкциями за торговое сотрудничество с Россией

ВАШИНГТОН, 4 фев — РИА Новости. Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон предупредил Турцию о риске санкций за торговое сотрудничество с РФ.

Источник: Reuters

«Заметный за последний год рост вторичного турецкого экспорта и реэкспорта в Россию делает турецкий частный сектор особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков… Взаимодействуя с российскими организациями, находящимися под санкциями, турецкие банки и предприятия могут подвергнуться риску и потенциально потерять доступ к рынкам стран G7 и корреспондентским связям», — заявил Нельсон, выступая в Стамбуле.

Как отметил высокопоставленный американский чиновник, турецкий бизнес и банки должны принять «дополнительные меры предосторожности во избежание транзакций, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которые могут быть использованы российским ВПК».

«Дабы снизить эти санкционные риски, я призываю вас как финансовые учреждения проводить усиленную проверку операций с российскими юридическими и физическими лицами — особенно в уязвимых секторах», — указал представитель минфина США.

В пятницу агентство Блумберг сообщило, что США в ходе переговоров с Турцией потребовали от Анкары прекратить экспорт товаров в Россию, так как это якобы помогает Москве проводить специальную военную операцию. По данным агентства, Брайан Нельсон провел переговоры с турецкими властями, в ходе которых заявил, что через республику в РФ попали санкционные товары на десятки миллионов долларов, часть из которых могут быть использованы в интересах минобороны РФ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США предложили устроить России 'большой взрыв'
Украина напугала Европу своими планами вступить в ЕС через два года
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
торговлясанкции