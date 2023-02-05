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15:59 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕС пригрозил Грузии санкциями в случае возобновления авиасообщения с Россией

Спикер службы внешних связей Евросоюза Петер Стано призвал власти Грузии соблюдать авиационные санкции против России, которые ввели власти ЕС. Он отметил, что санкционный режим Евросоюза предусматривает вторичные санкции против тех, кто поддерживает обход ограничений, введенных в отношении России.

Источник: Reuters

«Из-за незаконной агрессии России против Украины Евросоюз ввел санкции в отношении российской авиации… Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции», — говорится в письме Петера Стано в ответ на запрос портала Netgazeti.

18 января глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на скорое возобновление авиасообщения с Грузией. Министр также назвал позицию властей Грузии «мужественной», поскольку они, по его словам, «руководствуются интересами» совей страны, а не западных государств.

Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе поддержал предложение Сергея Лаврова. Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не приветствует возобновление авиасообщения с Москвой. По ее мнению, заявление российского министра направлено на то, чтобы внести раскол в отношения Грузии с западными партнерами.

Прямое авиасообщение России с Грузией приостановлено с 2019 года по указу президента Владимира Путина после протестов в Тбилиси.

Анастасия Ларина

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