ЕС пригрозил Грузии санкциями в случае возобновления авиасообщения с Россией

«Из-за незаконной агрессии России против Украины Евросоюз ввел санкции в отношении российской авиации… Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции», — говорится в письме Петера Стано в ответ на запрос портала Netgazeti.
18 января глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на скорое возобновление авиасообщения с Грузией. Министр также назвал позицию властей Грузии «мужественной», поскольку они, по его словам, «руководствуются интересами» совей страны, а не западных государств.
Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе поддержал предложение Сергея Лаврова. Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не приветствует возобновление авиасообщения с Москвой. По ее мнению, заявление российского министра направлено на то, чтобы внести раскол в отношения Грузии с западными партнерами.
Прямое авиасообщение России с Грузией приостановлено с 2019 года по указу президента Владимира Путина после протестов в Тбилиси.