Польша начнет строительство электронного барьера на границе с Россией в марте

Барьер будет охватывать примерно 200 км сухопутной границы. Михальская отметила, что он будет состоять из системы датчиков и камер, за счет чего наблюдение за границей будет происходить беспрерывно без необходимости пребывания на ней.
«Благодаря ей офицеры могут просматривать границу в штабе пограничной охраны. Оповещения будут отправляться от систем обнаружения, и алгоритмы этих оповещений будут разработаны таким образом, что пограничник сможет реагировать только на реальные попытки пересечения границы людьми, а не животными», — пояснила она.
Радио со ссылкой на пресс-секретаря Варминьско-Мазурского пограничного управления Мирославу Александрович также сообщило, что в 2022 г. было зафиксировано 11 случаев незаконного пересечения границы из России в Польшу. Также есть случаи проникновения в приграничную полосу, но это были грибники и туристы, желавшие сфотографироваться перед погранзаставой.
2 ноября 2022 г. министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью. По его словам, такое решение было принято для усиления безопасности границы в связи с тем, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки. Система на границе будет состоять из трех рядов ограждений, забор высотой 2,5 м также оснастят колючей проволокой, рассказал Блащак.
О планах погранслужбы Польши построить стену на границе с Россией еще 17 февраля 2022 г. заявил заместитель министра национальной обороны республики Войцех Скуркевич. Польша граничит с Калининградской областью, протяженность сухопутного участка составляет 203,3 км.
Об аналогичном решении в сентябре 2022 г. заявили власти Финляндии. Отмечается, что длина забора составит от 130 до 260 км, или 10−20% всей границы, протяженность которой составляет около 1300 км. Предполагается, что срок службы такой конструкции может достигнуть 50 лет.