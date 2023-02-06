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11:22 (мск), источник: © РИА Новости

Россия приняла заявления о готовности США не мешать проведению инспекций

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. РФ приняла к сведению заявления США о готовности устранять препятствия, мешающие организации инспекций российскими специалистами объектов на американской территории, в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: © РИА Новости

«Мы приняли к сведению это сообщение», — сказал Рябков.

Но, по его словам, «вопрос не сводится, условно говоря, к проблематике выдачи виз или неприеме американской финансовой системой банковских карт, эмитированных российскими банками для оплаты услуг, расходов, связанных с пребыванием наших инспекторов на американской территории».

«Мы приняли это к сведению. Посмотрим, что за этим можем стоять. Сейчас просто это неактуально в силу того, что по причинам, о которых я сказал раньше, вопрос о возобновлении инспекций в принципе не смотрится», — отметил Рябков.

Ранее координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби заявила, что препятствий для инспекций российской стороной в рамках ДСНВ-3 нет. По ее словам, Вашингтон «сделал все, что в наших силах, чтобы снять любые потенциальные препятствия для поездок русских (российских экспертов — ред.) в США».

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