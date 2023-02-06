Россия приняла заявления о готовности США не мешать проведению инспекций

«Мы приняли к сведению это сообщение», — сказал Рябков.
Но, по его словам, «вопрос не сводится, условно говоря, к проблематике выдачи виз или неприеме американской финансовой системой банковских карт, эмитированных российскими банками для оплаты услуг, расходов, связанных с пребыванием наших инспекторов на американской территории».
«Мы приняли это к сведению. Посмотрим, что за этим можем стоять. Сейчас просто это неактуально в силу того, что по причинам, о которых я сказал раньше, вопрос о возобновлении инспекций в принципе не смотрится», — отметил Рябков.
Ранее координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби заявила, что препятствий для инспекций российской стороной в рамках ДСНВ-3 нет. По ее словам, Вашингтон «сделал все, что в наших силах, чтобы снять любые потенциальные препятствия для поездок русских (российских экспертов — ред.) в США».