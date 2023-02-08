США продадут Польше 18 систем HIMARS и боеприпасы на $10 млрд

Таким образом в американском ведомстве подтвердили достоверность материала Bloomberg касательно пакета военной помощи Варшаве. По словам информаторов агентства, транш также включает в себя оперативно-тактические боеприпасы ATACMS, увеличивающие дальность стрельбы реактивных систем до 300 км, в количестве 45 единиц. В поставку входят в том числе управляемые реактивные снаряды GMLRS, число которых составило 1 тыс. единиц, пишет портал Yahoo Finance.
М142 HIMARS — система на трехколесном шасси, выпуск которой стартовал в 1990-е годы. Концепция оружия сводится к скорости нанесения ударов и высокой точности. С HIMARS можно сопоставить российские ракетные системы залпового огня типа «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С», особенно с самыми совершенными корректируемыми ракетами последних поколений. Использование вместо GMLRS ракеты ATACMS возводит комплекс до более совершенных образцов российской техники, в том числе оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Ранее, 6 января, США в рамках крупнейшего в истории пакета военной помощи направили странам восточного фланга НАТО $682 млн на приобретение вооружения и восполнение запасов техники в результате поставок оружия Украине. Спустя несколько дней, 11 января, Reuters сообщило о переброске порядка 1250 единиц военной техники, в том числе танков M-1 Abrams и боевых машин пехоты Bradley, из порта Флиссинген для дальнейшей отправки в Польшу и Литву.
Москва неоднократно критиковала политику Североатлантического альянса на расширение в сторону российских границ. Как указал ранее, в августе, министр обороны РФ Сергей Шойгу, таким образом военная деятельность стран — членов блока приобрела форму антироссийской направленности. В декабре глава российского МИДа Сергей Лавров уличил натовские государства в возвращении к приоритетам холодной войны в целях ограждения россиян от Евросоюза с одной стороны и приближения американцев к Европе — с другой.