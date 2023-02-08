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11:22 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский готов уничтожить Украину ради оваций Запада, заявил Медведчук

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны ради оваций запада и красивой позы, заявил в статье для РИА Новости председатель политсовета ОПЗЖ, запрещенной на Украине, Виктор Медведчук.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В конце 2020 года социология показывает, что партия президента Зеленского “Слуги народа” потеряла свое лидерство, а сам Зеленский, вероятнее всего, будет заменен на представителя “Оппозиционной платформы — За жизнь”. И вот тут Зеленскому понадобились враги и война. Он снял маску миротворца и переключился на военную риторику», — заявил он.

С этого момента, считает Медведчук, «Украина была обречена стать горячей точкой на мировой карте».

«Страну бросили в огонь из-за непомерного эго человека, дорвавшегося до власти. Сегодня Запад льстит этому эго при любой возможности. Большая удача, нашелся правитель, который ради эффектной картинки готов уничтожить свою страну, зарабатывать рейтинг на крови и страданиях своих граждан. Ради оваций и красивой позы Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны», — отметил он.

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