Зеленский готов уничтожить Украину ради оваций Запада, заявил Медведчук

«В конце 2020 года социология показывает, что партия президента Зеленского “Слуги народа” потеряла свое лидерство, а сам Зеленский, вероятнее всего, будет заменен на представителя “Оппозиционной платформы — За жизнь”. И вот тут Зеленскому понадобились враги и война. Он снял маску миротворца и переключился на военную риторику», — заявил он.
С этого момента, считает Медведчук, «Украина была обречена стать горячей точкой на мировой карте».
«Страну бросили в огонь из-за непомерного эго человека, дорвавшегося до власти. Сегодня Запад льстит этому эго при любой возможности. Большая удача, нашелся правитель, который ради эффектной картинки готов уничтожить свою страну, зарабатывать рейтинг на крови и страданиях своих граждан. Ради оваций и красивой позы Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны», — отметил он.