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16:55 (мск), источник: РБК

Лукашенко заявил о падении нефти «ниже плинтуса»

Нефть стала менее рентабельна, чем сельское хозяйство, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

Источник: AP 2022

«Нефть не дает такой рентабельности, как сельское хозяйство. Нефть вообще опустилась ниже плинтуса. На $8,3 млрд продали продуктов питания», — приводит его слова агентство.

По словам Лукашенко, многолетние усилия, которые вкладывались в стране в развитие агропромышленного комплекса, приносят свои результаты. Об этом свидетельствуют результаты экспорта белорусской сельхозпродукции.

«Я вообще сторонник того, что питаться надо тем, что у тебя произрастает на земле. Я импортного практически не употребляю», — добавил президент.

Лукашенко отметил, что население планеты растет, поэтому агросектор — очень перспективная сфера.

В июле 2021 года министр сельского хозяйства и продовольствия страны Иван Крупко заявлял, что Белоруссия может перенаправить экспорт своей сельскохозяйственной продукции в Россию и Китай в случае нарастания угрозы санкций со стороны Евросоюза. В ноябре того же года Лукашенко и президент России Владимир Путин утвердили 28 союзных программ. Они охватывают макроэкономическую, промышленную и аграрную политику государств.

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