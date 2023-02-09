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19:26 (мск), источник: © РИА Новости

Путин вспомнил поговорку про волков, говоря об отношениях с Западом

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия никому не хамит, но на хамство в свой адрес нужно отвечать зеркально, заявил Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.

Источник: Reuters
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«Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть. <…> Причем мы никому не хамим. Мы же готовы рассчитываться, но просто мы не можем обвалить (авиационную. — Прим. ред.) отрасль», — подчеркнул глава государства.

Президент рассказал, что сильно ругался с министром транспорта Виталием Савельевым и призывал его уделять внимание закупкам отечественной техники. Российский лидер уточнил, что главе Минтранса в итоге удалось сохранить авиаотрасль.

«Как оказалось, и финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают, работают ритмично, без сбоев <…>. А это значит, что мы преодолели самые сложные, надеюсь, этапы в преодолении тех трудностей, которые нам пытаются создать, и будем идти вперед», — отметил Путин.

Как уточнил президент, Россия продолжит поддерживать авиаотрасль, по-другому невозможно. По его словам, в вопросах развития сферы нужно в первую очередь исходить из вопросов безопасности.

Москва обязательно выйдет на международные рынки с отечественными воздушными суднами, продолжил Путин, и власти будут и впредь развивать лоукостеры.

«Такой вид услуги востребован, должен быть поддержан и будет поддержан», — высказался Путин.

Сейчас на субсидирование перевозок на Дальний Восток предусмотрено 12,6 миллиарда рублей, добавил глава государства.

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