Путин вспомнил поговорку про волков, говоря об отношениях с Западом

«Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть. <…> Причем мы никому не хамим. Мы же готовы рассчитываться, но просто мы не можем обвалить (авиационную. — Прим. ред.) отрасль», — подчеркнул глава государства.
Президент рассказал, что сильно ругался с министром транспорта Виталием Савельевым и призывал его уделять внимание закупкам отечественной техники. Российский лидер уточнил, что главе Минтранса в итоге удалось сохранить авиаотрасль.
«Как оказалось, и финансовая система работает, и все отрасли производства работают, все отрасли услуг работают, работают ритмично, без сбоев <…>. А это значит, что мы преодолели самые сложные, надеюсь, этапы в преодолении тех трудностей, которые нам пытаются создать, и будем идти вперед», — отметил Путин.
Как уточнил президент, Россия продолжит поддерживать авиаотрасль, по-другому невозможно. По его словам, в вопросах развития сферы нужно в первую очередь исходить из вопросов безопасности.
Москва обязательно выйдет на международные рынки с отечественными воздушными суднами, продолжил Путин, и власти будут и впредь развивать лоукостеры.
«Такой вид услуги востребован, должен быть поддержан и будет поддержан», — высказался Путин.
Сейчас на субсидирование перевозок на Дальний Восток предусмотрено 12,6 миллиарда рублей, добавил глава государства.