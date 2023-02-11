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03:06 (мск), источник: © РИА Новости

Планы Запада нанести поражение России сорвались, заявил Антонов

ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Планы стран Запада нанести поражение России сорвались, это ясно уже сегодня, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Источник: © РИА Новости

«На нас ополчился весь западный мир. Однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны», — сказал Антонов на торжественном собрании в посольстве РФ по случаю Дня дипломатического работника.

Как отметил глава дипмиссии, Россия, особенно за последний год, перестроила экономику, усилила свою военную мощь и активизировала сотрудничество с большинством государств.

«Да, нам трудно. Да, мы живем в условиях экономических санкций. Даже название нашей Родины хотят вырезать с политической карты мира. Изо дня в день российские дипломаты ощущают стремление недругов подорвать многовековую дружбу со странами Содружества Независимых Государств, а также Азии, Африки, Латинской Америки», — добавил Антонов.

По его словам, несмотря на это, Москва не отказывается от своих целей, ведущая из которых — формирование демократического миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Такой порядок, указал посол РФ, должен обеспечивать условия для справедливого развития всех стран, где будут с уважением относиться к национальным интересам, исходя из принципа неделимой безопасности.

«Наше посольство — это небольшая частичка российского общества. Вместе с родной страной мы преодолеваем тяготы и невзгоды, радуемся победам. Здесь, далеко от Отечества, каждый сотрудник дипломатической службы делает максимум возможного для того, чтобы укрепить авторитет и престиж России», — резюмировал российский дипломат.

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