«Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для “старой европейской цивилизации” весьма плачевно. Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом», — написал политик. При этом Медведев подчеркнул, что сегодня роль быка, в образе которого в древнегреческом мифе предстал Зевс, сыграет «нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики».
Российский политик указал на то, что турне Зеленского, сопровождаемое фотографиями с западными лидерами, прямыми эфирами и публикациями в ведущих западных СМИ, состоялось на фоне ежедневной гибели сотен насильно мобилизованных в Вооруженные силы Украины граждан.
При этом он отметил, что нынешние европейские «лидеры», «никогда не встанут даже рядом со своими предшественниками, теми, кто после самой разрушительной войны в XX веке строил новую, независимую и процветающую Европу».
Особое внимание Медведев обратил на то, как украинский лидер пренебрег даже ранее незыблемыми правилами дресс-кода, предусмотренными для аудиенции у британского монарха Карла III. По его словам, благодаря этому все мало-мальски адекватные европейцы, особенно старшего поколения, живущие на осколках великой Римской империи, теперь видят, что это «шоу» приносит им только проблемы. Среди них Медведев отметил непомерное удорожание жизни, с которым кое-как, но справиться можно. «А вот вторая — гораздо хуже. Национальное унижение», — написал он, пояснив, что гегемонию США в западной Европе еще можно было бы перетерпеть, учитывая их ресурсы, но вот попытки диктовать условия, которые предпринимают поляки и прибалты для потомков воинственных франков и галлов, а также граждан Римской империи — квиритов — должны быть унизительны.