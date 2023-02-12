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14:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова ответила на слова польского президента о победе России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram прокомментировала слова президента Польши Анджея Дуды, который назвал условие победы Москвы в украинском конфликте.

Источник: Reuters

Польский лидер в интервью французской газете Le Figaro заявил, что Россия одержит верх на Украине в случае, если западные страны срочно не поставят Киеву вооружения.

«Обреченные, оно вам не поможет. Лишь усугубит. Покаяние в содеянном — единственный выход для Запада», — ответила дипломат.

В январе президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить поставки оружия Украине. По его словам, в первую очередь Киеву требуются средства противоракетной обороны и танки. Украинский лидер добавил, что страна также нуждается в обеспечении боеприпасами и в финансовой помощи.

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