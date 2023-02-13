Загадочный феномен: куда исчезло целое озеро в Якутии Недавно местных жителей в очередной раз поразило загадочное явление: за одну ночь в пятидесятиградусный мороз от озера осталась пустая обледеневшая впадина
Фоторепортажи
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
20Землетрясение на юго-востоке Турции
Главное
Спецоперация на Украине
13:01 (мск), источник: РБК

Кремль заявил об отсутствии данных о новой мобилизации

Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что посольство США призвало сограждан покинуть Россию из-за возможной мобилизации, заявил, что данных о новой волне мобилизации в России нет, передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

«Такие призывы не посещать Россию и покинуть Россию мы слышим не первый раз. Поэтому это не является какой-то новацией. А то, что там упоминаются граждане с двойным гражданством — то есть те, у кого есть и американское гражданство, и российское. Здесь в любом случае эти граждане, которые являются гражданами России, в первую очередь для нас являются гражданами России, вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть», — сказал он.

На вопрос о том, есть ли данные о новой волне мобилизации на фоне таких заявлений посольства США Песков ответил: «Нет, нету данных».

Ранее посольство США опубликовало предупреждение, в котором говорилось, что гражданам Соединенных Штатов, находящимся сейчас в России, следует срочно покинуть страну. В посольстве отметили, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, воспрепятствовать их выезду из страны и подвергнуть мобилизации.

«Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности перемещения могут внезапно стать еще более ограниченными», — сказано в сообщении.

Материал дополняется.

Следите за развитием темыЧастичная мобилизация
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин рассказал о случившемся во время полета
«Обреченные»: Захарова ответила на просьбу Дуды об оружии для Киева
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
законПесков Дмитрий