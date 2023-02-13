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Спецоперация на Украине
17:16 (мск), источник: © РИА Новости

Путин выразил уверенность в победе России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, который затронул тему борьбы с нацизмом, а также позицию Европы и США, выразил уверенность, что Россия победит.

Источник: © РИА Новости

«Но надеюсь… Мы обязаны победить и победим», — сказал Зюганов, говоря о действиях США и Европы, борьбе с нацистами и фашистами.

«Так и будет», — сказал Путин.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.

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