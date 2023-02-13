Путин выразил уверенность в победе России

«Но надеюсь… Мы обязаны победить и победим», — сказал Зюганов, говоря о действиях США и Европы, борьбе с нацистами и фашистами.
«Так и будет», — сказал Путин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.