Россия готова поделиться с Индией технологиями «Арматы», заявили в ФСВТС

«Российская сторона планирует принять участие в совместной разработке индийского основного боевого танка с применением современных российских технологий в области танкостроения», — сказал Дрожжов, отвечая на вопрос, приняла ли Индия российское предложение о совместной разработке основного боевого танка на базе «Арматы».
По его словам, Индия планирует объявить международный тендер на разработку и производство на своей территории основного боевого танка. При этом требуемые тактико-технические характеристики танка будут определены в тендерной документации, отметил Дрожжов.
Танк «Армата» (Т-14) является новейшей российской разработкой в области создания тяжелой бронетехники. Танк имеет необитаемую башню, оснащен единой системой управления тактическим звеном, связывающей все объекты с помощью программно-технических комплексов взаимодействия.
Масса танка — 55 тонн, мощность двигателя — 1500 лошадиных сил, на вооружении гладкоствольная пушка калибра 125 миллиметров.