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03:32 (мск), источник: © РИА Новости

Россия готова поделиться с Индией технологиями «Арматы», заявили в ФСВТС

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Россия готова поделиться технологиями «Арматы» для совместной разработки основного боевого танка для национальной армии Индии, заявил РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023.

Источник: © РИА Новости

«Российская сторона планирует принять участие в совместной разработке индийского основного боевого танка с применением современных российских технологий в области танкостроения», — сказал Дрожжов, отвечая на вопрос, приняла ли Индия российское предложение о совместной разработке основного боевого танка на базе «Арматы».

По его словам, Индия планирует объявить международный тендер на разработку и производство на своей территории основного боевого танка. При этом требуемые тактико-технические характеристики танка будут определены в тендерной документации, отметил Дрожжов.

Танк «Армата» (Т-14) является новейшей российской разработкой в области создания тяжелой бронетехники. Танк имеет необитаемую башню, оснащен единой системой управления тактическим звеном, связывающей все объекты с помощью программно-технических комплексов взаимодействия.

Масса танка — 55 тонн, мощность двигателя — 1500 лошадиных сил, на вооружении гладкоствольная пушка калибра 125 миллиметров.

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