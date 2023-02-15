ГД и СФ соберутся на внеплановое заседание 22 февраля, сообщил источник

«Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра — Госдума, в 15:00 — мы», — сказал собеседник агентства.
По словам сенатора Вячеслава Тимченко, заседание будет посвящено принятию законов об интеграции новых регионов в правовое поле России. Эти документы должны быть приняты до 1 марта, уточнил он.
В конце сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России новых территорий.
Переходный перитод для интеграции новых регионов в российскую экономическую, финансовую, кредитную и правовую систему, а также в систему органов государственной власти действует до 1 января 2026 года.