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12:42 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашенко назвал условие, при котором будет воевать против Украины

МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов вместе с россиянами воевать с территории республики только в одном случае: если оттуда будет агрессия против Белоруссии.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайший. И война приобретет совсем другой характер», — цитирует Александра Лукашенко пресс-служба.

Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. <…> И война приобретет совсем другой характер.

Александр Лукашенко

Белорусский президент пояснил, что обращается не только к Киеву, но и к другим соседям. При этом, продолжил он, Минск не планирует вводить войска на украинскую территорию.

Лукашенко, говоря о союзнических отношениях с Россией и Региональной группировке войск Союзного государства, уточнил, что Москва никогда не просила Белоруссию начинать боевые действия с южным соседом.

Глава государства заявил, что еще до начала спецоперации по белорусской территории готовился удар ракетными системами залпового огня со стороны Украины.

«Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут — утром, перед началом специальной военной операции», — уточнил Лукашенко.

Президент напомнил, Киев еще с 2020 года фактически первым ввел санкции в отношении Минска, опередив даже западные страны. Также он указал на заявления европейских политиков об использовании Минских соглашений для подготовки ВСУ к боевым действиям.

Украинские власти сами спровоцировали эту операцию. <…> Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, — русских людей.

Александр Лукашенко

Лукашенко ранее подчеркивал, что белорусские военные и техника не участвуют в боевых действиях на Украине, у Москвы достаточно сил для проведения спецоперации. По его словам, участие Минска ограничено защитой России от удара в спину. При этом страны Запада пытаются всеми силами втянуть Белоруссию в конфликт, указывал глава государства.

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