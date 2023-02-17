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15:36 (мск), источник: Ведомости

Медведев: Зеленский вместо переговоров «подпишет, что скажут»

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет об отказе от переговоров с Кремлем, однако ему и не надо будет их вести, он «подпишет, что ему скажут», считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, учитывая опыт минских соглашений, «цена этой бумаги будет невысока». Экс-президент добавил, что каждый новый президент Украины аннулирует результаты работы предыдущего и «начинает свою цирковую программу заново».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

С начала спецоперации стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него, а Зеленский на законодательном уровне установил, что переговоры не могут быть возобновлены, пока Владимир Путин является президентом России.

Справка
Минские соглашения: кем и когда приняты, что прописано в текстеВ 2014–2015 годах были приняты минские соглашения. Текст закреплял основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе.
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