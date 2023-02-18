Отличившиеся в спецоперации росгвардейцы смогут получать участки в Крыму

Распоряжение «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей» вносит изменения в аналогичный документ от 19 декабря 2022 года. Помимо военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации, поддержку получат сотрудники Росгвардии за заслуги в спецоперации: те, кто имеет госнаграды, ветераны боевых действий, члены семей раненых и погибших.
Органам государственной власти Московской области, Крыма и Севастополя рекомендовано принять законодательные акты, позволяющие предоставлять в собственность бесплатно военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, отличившимся в ходе спецоперации, земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
Согласно новому распоряжению, поддержка распространяется также на лиц, проходящих или проходивших службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции.