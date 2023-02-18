Байден назвал вооруженное насилие «эпидемией» США

«С начала текущего года миновало 48 дней, а наша страна пережила уже как минимум 73 случая массовых расстрелов. Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия — это эпидемия, и конгресс должен действовать уже сейчас», — сказал Байден, чье заявление распространил Белый дом.
Он также проинформировал, что после стрельбы в Миссисипи федеральные правоохранительные органы находятся в тесном контакте с властями штата. По словам Байдена, он распорядился предоставить местной администрации всю полноту поддержки федеральных властей.
«Нам необходима, необходима реформа закона об оружии, основанная на здравом смысле. Это включает в себя требование проверки биографических данных при всех случаях продажи оружия, запрет на оборот штурмового оружия и магазинов большой емкости… требования к безопасному хранению оружия и отмену иммунитета для производителей, которые сознательно распространяют боевое оружие на наших улицах», — подчеркнул президент США.
В пятницу в результате серии инцидентов со стрельбой в округе Тейт в Миссисипи погибли по меньшей мере шесть человек. Там же был обнаружен и задержан подозреваемый. Его личность и мотивы к настоящему моменту не установлены.