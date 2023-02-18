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06:16 (мск), источник: © РИА Новости

Байден назвал вооруженное насилие «эпидемией» США

ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден после серии инцидентов со стрельбой в Миссисипи назвал насилие с применением огнестрельного оружия в стране «эпидемией», призвав конгресс предпринять шаги для борьбы с ней «уже сейчас».

Источник: Reuters

«С начала текущего года миновало 48 дней, а наша страна пережила уже как минимум 73 случая массовых расстрелов. Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия — это эпидемия, и конгресс должен действовать уже сейчас», — сказал Байден, чье заявление распространил Белый дом.

Он также проинформировал, что после стрельбы в Миссисипи федеральные правоохранительные органы находятся в тесном контакте с властями штата. По словам Байдена, он распорядился предоставить местной администрации всю полноту поддержки федеральных властей.

«Нам необходима, необходима реформа закона об оружии, основанная на здравом смысле. Это включает в себя требование проверки биографических данных при всех случаях продажи оружия, запрет на оборот штурмового оружия и магазинов большой емкости… требования к безопасному хранению оружия и отмену иммунитета для производителей, которые сознательно распространяют боевое оружие на наших улицах», — подчеркнул президент США.

В пятницу в результате серии инцидентов со стрельбой в округе Тейт в Миссисипи погибли по меньшей мере шесть человек. Там же был обнаружен и задержан подозреваемый. Его личность и мотивы к настоящему моменту не установлены.

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