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Спецоперация на Украине
12:06 (мск), источник: © РИА Новости

Китай ответил на заявления США о военной помощи России

ПЕКИН, 20 фев — РИА Новости. Оружие на поле боя украинского конфликта поставляют США, а не Китай, Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать на других ответственность, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Источник: AP 2022

«Оружие на поле боя непрерывно поставляют США, а не Китай. США не имеют права отдавать Китаю приказы и распоряжения, мы также никогда не примем указаний и даже угроз и давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений. Политика Китай по украинскому вопросу сводится к одной фразе: продвигать примирение и содействовать проведению переговоров», — заявил дипломат.

Он отметил, что в конце концов всему международному сообществу очевидно, кто призывает к диалогу ради мира, а кто подливает масло в огонь и провоцирует конфронтацию.

«Мы призываем США серьезно переосмыслить свои действия и поступки, предпринять больше практических шагов для разрядки ситуации и содействия проведению мирных переговоров, а также прекратить перекладывать ответственность и распространять ложную информацию», — добавил он.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай продолжит твердо стоять на стороне диалога и мира, а также играть конструктивную роль в содействии разрядке ситуации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США располагают информацией о том, что Китай раздумывает о «летальной» военной помощи России, пояснив, что речь может идти как о вооружениях, так и о боеприпасах. До сих пор, по его утверждению, частные китайские компании оказывали России максимум «нелетальную» поддержку.

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