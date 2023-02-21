01:35 (мск), источник: Известия
Точны в срок: сколько поручений послания-2021 было выполнено
И по каким направлениям возникают трудности.
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Поручения Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию в 2021 году реализованы почти в полной мере: половина из них выполняется успешно и в срок, треть уже завершена. Такие данные представили «Известиям» в пресс-службе «Народного фронта». При этом при исполнении около 18% заданий в той или иной степени возникли сложности: в частности, еще не запущена отдельная программа по предотвращению и лечению гепатита С, не укладывается в срок строительство части соцобъектов.
Большая часть
В преддверии нового президентского послания, намеченного на 21 февраля, общественники оценили ситуацию с выполнением прошлых поручений Владимира Путина. Так, по состоянию на февраль, из 67 полностью выполнено 21 (31,3%), по 34 (50,7%) исполнение идет успешно, у пяти (7,5%) пока отмечаются незначительные отставания. При этом семь (10,5%) поручений реализуются со сложностями: главная причина тому — санкционное давление, поясняют общественники. Так, два года назад было невозможно представить масштабы экономической войны, которую с Россией ведут страны Запада, причем в ущерб себе же, сказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.
— Буквально по каждому пункту перечня поручений мы видим, что задача или решена, или есть серьезное продвижение к ее реализации. Без недостатков, конечно, такая масштабная работа вестись не может, и для нас даже одна не в срок построенная больница — повод бить в колокола. Но при этом мы видим желание правительства максимально быстро и эффективно решить возникающие затруднения, — сказал он «Известиям».
В сфере здравоохранения тоже отмечаются положительные промежуточные итоги: в регионах переоснащены первичные сосудистые отделения, регулярно обновляется парк машин скорой помощи в сельской местности, введена углубленная диспансеризация для россиян.
— Опрос «Народного фронта» показал, что большинство людей знает о такой возможности, а 43% прошедших диспансеризацию опрошенных были направлены на дополнительные исследования в связи с выявленными признаками заболеваний, — рассказали в пресс-службе организации.
В сфере инфраструктуры ведется строительство скоростной автомагистрали Москва — Казань, которую в будущем продлят до Екатеринбурга и Тюмени. После прошлого послания также была ускорена работа по переводу государственных и муниципальных услуг для граждан в дистанционный формат на постоянной и круглосуточной основе.
Свои сложности
Впрочем, по ряду направлений исполнители столкнулись с трудностями. Так, пока не до конца реализовано внедрение системы социального казначейства, при которой все федеральные пособия, пенсии, другие надбавки будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна». «Без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации», — пояснили в «Народном фронте».
— Система получения выплат в режиме «одного окна» — это очень удобно. Не надо собирать справки, бегая сначала на работу, потом в поликлинику, потом в паспортный стол и так далее. Тут достаточно в электронном виде заполнить заявление и дальше просто на карту получить выплату. Режим «одного окна» — он достаточно современный. При этом он не только про удобство, но еще и про развитие инфраструктуры. Так, для этого проводится большая работа по развитию сайта «Госуслуги». На данный момент такая форма частично уже работает, но только на федеральные меры поддержки. Теперь нужно распространить и на региональные, — сказала «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
Так, в 2021 году правительству было дано поручение совместно с региональными властями провести мероприятия по борьбе с заболеванием. Такой план был утвержден в ноябре 2022 года, а субъекты представят свои только в I квартале 2023-го.
Кроме того, мониторинг «Народного фронта» выявил, что, несмотря на опережающий ввод объектов культуры, по четырем регионам пока есть риски того, что не удастся достичь ожидаемых результатов в срок. Так, отстает от плановых значений ремонт трех дворцов культуры в Республике Северная Осетия — Алания, Костромской и Томской областях. Во Владимирской области фиксируется задержка строительства учреждения, заключили общественники.
В прошлый раз Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. По его итогам — 2 мая 2021-го — было дано 67 поручений, мониторинг их реализации президент официально доверил вести «Народному фронту». «Известия» направили запрос в правительство РФ.
Алена Нефедова