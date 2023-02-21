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17:43 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что заверил Зеленского в твердой поддержке Киева Вашингтоном

Президент США посетил Киев 20 февраля.

Источник: Reuters

ВАРШАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что на состоявшейся в понедельник в Киеве встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заверил его в прочности поддержки Киева со стороны Вашингтона.

«Я сказал президенту Зеленскому, когда мы разговаривали вчера в Киеве, что я могу с гордостью заявить о нашей остающейся непоколебимой поддержке Украины», — сообщил глава Белого дома на встрече со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве. Трансляцию вел телеканал CNN.

Ранее Байден в ходе необъявленного визита в Киев проинформировал о новом пакете военной помощи США украинской стороне на сумму примерно $500 млн. Это была первая поездка американского президента на Украину за время российской специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 2022 года. Визит готовился в условиях строжайшей секретности.

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