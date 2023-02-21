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20:07 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что Запад не намеревался нападать на Россию

По словам американского лидера, «США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее».

Источник: AP 2022

ВАРШАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Западные страны не планировали нападать на Россию, они не стремятся установить контроль над ней или уничтожить ее. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, выступая в Варшаве.

«Я еще раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию», — сказал он.

«Миллионы граждан России, которые хотят лишь жить в мире со своими соседями, на являются [нашими] врагами», — утверждал американский лидер. Он назвал нынешнюю ситуацию на Украине трагедией; по мнению Байдена, в проведении РФ специальной военной операции «никогда не было необходимости».

По словам президента США, Россия может положить конец конфликту на Украине. При этом, как отметил Байден, «если бы Украина [в нынешних условиях] перестала защищаться от РФ, это положило бы конец Украине». «Именно поэтому мы вместе обеспечиваем, чтобы Украина могла защищать себя», — добавил глава Белого дома.

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