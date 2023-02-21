Минобороны опровергло заявления о недостатке боеприпасов для штурмотрядов

«Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности», — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что с 18 по 20 февраля добровольцам прислали 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, а также 980 боеприпасов для танков и 10 171 — для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов. В ведомстве подчеркнули, что все заявки на поставки вооружений выполняются в кратчайшие сроки, «так было и так будет».
По данным Минобороны, в ближайшие дни штурмовые подразделения получат все боеприпасы согласно заявкам, поданным на февраль. С 25 февраля начнутся поставки вооружений по запросам на март. Отмечается, что всего за прошлый год потребности штурмовых отрядов в боеприпасах удалось обеспечить на 140 процентов от полученных заявок.
В ведомстве также заявили, что добровольцы, равно как и бойцы штурмовых подразделений группировки, мужественно и самоотверженно выполняют сложнейшие задачи по освобождению Донбасса от украинских боевиков. Там подчеркнули, что попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между российскими подразделениями контрпродуктивны и играют только на пользу противнику.
Как отметили в министерстве, за последние двое суток штурмовики при поддержке артиллерии, бронетехники и других огневых средств группировки «Юг» смогли продвинуться в районе Артемовска на 2,5 километра. Несмотря на сложные метеоусловия, удалось также выполнить 18 вылетов авиации.
В субботу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что недавнее освобождение села Парасковиевки к северу от Артемовска позволяет приблизиться к перекрытию дороги на Часов Яр. Он уточнил, что по этой трассе снабжается гарнизон ВСУ. По словам Пушилина, этот путь необходимо перекрыть и тем самым ускорить освобождение Артемовска.
Парасковиевка расположена между Соледаром и Артемовском. Последний находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За него идут ожесточенные бои.
В пятницу днем вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в Артемовск для гражданских лиц.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность страны.