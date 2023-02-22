В Саудовской Аравии показали строительство «лежачего небоскреба» Здание-мегаполис станет самым экологичным в мире
Фоторепортажи
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
Главное
Послание Путина. Главное
08:28 (мск), источник: Ведомости

МИД КНР: Россия и Китай договорились противостоять одностороннему запугиванию

Россия и Китай готовы способствовать созданию многополярного мироустройства и будут противостоять любым формам одностороннего запугивания. Об этом говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Источник: РИА "Новости"

«Стороны обсудили текущую международную стратегическую ситуацию и выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Москва и Пекин выступают за поддержание стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и против менталитета «холодной войны» и идеологического противостояния. Также стороны обсудили конфликт на Украине.

Накануне, 21 февраля, Ван И прилетел в Москву, где встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. В ходе переговоров китайский представитель сравнил прочность отношений России и КНР со скалой, заявив, что они «выдержат испытания переменчивой международной ситуации». Патрушев заявил, что партнерство с Китаем является «безусловным приоритетом внешней политики России».

Сегодня, 22 февраля, Ван И встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускал, что президент РФ Владимир Путин также может провести переговоры с Ван И в ходе его визита в Москву. Точной даты в Кремле не назвали.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Бешенство»: с волками – жить
«Восемь с половиной»: страхи и предубеждения режиссера
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
переговорыдипломатия