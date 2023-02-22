12:21 (мск), источник: Коммерсантъ
Bloomberg: США направят Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с GPS
США передадут Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с GSP-наведением и дальностью поражения до 45 миль (более 72 км) производства компании Boeing, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Пентагон объявлял, что в рамках декабрьского пакета военной помощи Киеву поставят «высокоточные авиационные боеприпасы», но, какие именно, не уточнялось. Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не будут раскрывать подробности об отправляемых боеприпасах в целях безопасности.