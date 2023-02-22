13:53 (мск), источник: ТАСС
ВКС РФ поразили цех производства и ремонта минометов, боеприпасов ВСУ в районе города Сумы
Удар нанесен Воздушно-космическими силами, сообщили в Минобороны.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. ВКС РФ поразили цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ в районе города Сумы.
Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражен цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ», — сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.