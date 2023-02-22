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13:53 (мск), источник: ТАСС

ВКС РФ поразили цех производства и ремонта минометов, боеприпасов ВСУ в районе города Сумы

Удар нанесен Воздушно-космическими силами, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. ВКС РФ поразили цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ в районе города Сумы.

Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражен цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ», — сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

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