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13:22 (мск), источник: Известия

Врачи заявили об ухудшении состояния Саакашвили из-за отказа от питания

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили начало ухудшаться из-за отказа от полноценного питания. Об этом сообщили представители частной тбилисской клиники «Вивамед», где экс-глава государства проходит лечение.

Источник: AP 2022

«С октября началось ухудшение и прогрессирующая потеря веса. До октября пациент получал разнообразную пищу — супы, включая сливочное масло и икру, рыбу, но больше мы не можем добиться от него полноценного приема пищи», — цитирует врача Тамара Даварашвили телеканал Mtavari Channel.

По словам медиков, до этого Саакашвили употреблял еду в небольших количествах, однако сейчас политик отказывается от белковых добавок и парентерального питания. Что касается кормления с помощью зонда, то, по словам директора лечащего учреждения, требуется согласие пациента.

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Заведующий «Вивамед» Зураб Чхаидзе рассказал, что Саакашвили были проведены различные инструментальные исследования, включая осмотр желудка, результаты которого подтвердили, что желудочно-кишечный тракт задействован в приеме и переработке пищи. По его словам, тяжелое состояние пациента вызвано его психоэмоциональным самочувствием.

«У больного полная непереносимость условий, в которых он находится, и он сам говорит, что будет следовать рекомендациям только тогда, когда будет свободен», — заключил Чхаидзе.

В мае 2022 года Саакашвили поместили в клинику «Вивамед» в Тбилиси. В ноябре мать бывшего грузинского лидера рассказала о найденных в организме сына тяжелых металлах. Незадолго до этого сообщалось о резком ухудшении здоровья политика. В частности, адвокат Саакашвили рассказал, что у него атрофированы мышцы левой руки.

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го года и о погроме телекомпании «Имеди».

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