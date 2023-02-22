Врачи заявили об ухудшении состояния Саакашвили из-за отказа от питания

«С октября началось ухудшение и прогрессирующая потеря веса. До октября пациент получал разнообразную пищу — супы, включая сливочное масло и икру, рыбу, но больше мы не можем добиться от него полноценного приема пищи», — цитирует врача Тамара Даварашвили телеканал Mtavari Channel.
По словам медиков, до этого Саакашвили употреблял еду в небольших количествах, однако сейчас политик отказывается от белковых добавок и парентерального питания. Что касается кормления с помощью зонда, то, по словам директора лечащего учреждения, требуется согласие пациента.
Заведующий «Вивамед» Зураб Чхаидзе рассказал, что Саакашвили были проведены различные инструментальные исследования, включая осмотр желудка, результаты которого подтвердили, что желудочно-кишечный тракт задействован в приеме и переработке пищи. По его словам, тяжелое состояние пациента вызвано его психоэмоциональным самочувствием.
«У больного полная непереносимость условий, в которых он находится, и он сам говорит, что будет следовать рекомендациям только тогда, когда будет свободен», — заключил Чхаидзе.
В мае 2022 года Саакашвили поместили в клинику «Вивамед» в Тбилиси. В ноябре мать бывшего грузинского лидера рассказала о найденных в организме сына тяжелых металлах. Незадолго до этого сообщалось о резком ухудшении здоровья политика. В частности, адвокат Саакашвили рассказал, что у него атрофированы мышцы левой руки.
Михаил Саакашвили был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го года и о погроме телекомпании «Имеди».