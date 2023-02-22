Ученые обнаружили неизвестный класс богатых водой астероидов Подобные небесные тела выступали в качестве «строительных материалов» для планет нашей Солнечной системы
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие подводные снимки года
20В Бразилии начался сезон карнавалов
Главное
Герои среди нас
15:06 (мск), источник: Life.ru

В «Лужниках» начался митинг-концерт, посвященный участникам спецоперации

В Москве на стадионе «Лужники» начался масштабный митинг-концерт «Слава защитникам Отечества», посвященный участникам специальной военной операции. Лайф публикует фото с места — несмотря на морозы, установившиеся в столице, трибуны заполнены, в руках гостей концерта — триколоры.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Ранее представители Народного фронта, выступающего одним из организаторов, рассказали, что в рамках праздничной программы отдельная сцена движения будет работать у стадиона с 12:00 до 17:00. На ней выступят народные артисты России Андрей Соколов, Эдгард и Аскольд Запашные. Патриотические стихи и песни для участников митинга исполнят Зара, Хабиб, Евгений Кунгуров, Вероника Кожухарова, Марат Башаров, Руслан Алехно, иеромонах Фотий и другие. Также в концерте примут участие творческие коллективы и артисты из ДНР и ЛНР.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо основной сцены у стадиона будет организована зона для исторических реконструкций, а также для выставки техники российской армии.

По данным источника ТАСС, участие в митинге примут до 200 тысяч человек, в том числе активисты молодёжных и патриотических организаций.

А ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал проинформировать, если в графике Владимира Путина появится участие в митинге-концерте в «Лужниках» 22 февраля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Себестоимость новостроек пересчитают: Как это отразится на ценах и что ждё
Проигранная дуэль: Как западные СМИ попытались переиграть Путина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта