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16:28 (мск), источник: © РИА Новости

«Когда мы вместе, нам нет равных». Путин выступил на митинге в «Лужниках»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил на митинге-концерте в «Лужниках», посвященном Дню защитника Отечества.

Спецоперация на Украине
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«Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь сейчас стоят рядом с нами», — сказал глава государства.

Он перечислил тех, кто поддерживает военнослужащих, добавив, что они тоже являются защитниками Отечества: медработники, сотрудники оборонных предприятий, транспорта, а также дети, которые пишут письма бойцам.

«В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территорий. Все: весь наш народ является сегодня защитником отечества. Низкий всем поклон!» — сказал Путин.

«Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!» — заключил президент.

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