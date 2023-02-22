«Когда мы вместе, нам нет равных». Путин выступил на митинге в «Лужниках»

«Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь сейчас стоят рядом с нами», — сказал глава государства.
Он перечислил тех, кто поддерживает военнослужащих, добавив, что они тоже являются защитниками Отечества: медработники, сотрудники оборонных предприятий, транспорта, а также дети, которые пишут письма бойцам.
«В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территорий. Все: весь наш народ является сегодня защитником отечества. Низкий всем поклон!» — сказал Путин.
«Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!» — заключил президент.