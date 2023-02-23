Журналист Херш рассказал, как США объяснили подрыв «Северных потоков»

«Он (Байден. — Прим. ред.) делал это для того, чтобы помешать Германии и Западной Европе при быстром наступлении зимы открыть трубопровод (“Северный поток — 2”). Немецкие власти ввели санкции, чтобы остановить трубопровод, но они должны были открыть новый», — пояснил журналист.
По его словам, в этом и заключается цель миссии: США следят за тем, чтобы Европа не прекращала поддерживать Североатлантический альянс и поставлять оружие в том, что «совершенно точно является прокси-войной против России».
Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1970) за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме.
В начале февраля он опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках». По версии Херша, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие.
Причем Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом для диверсии, по словам журналиста, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по «Северным потокам» газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
Теракты на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.