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11:48 (мск), источник: РБК

Медведев предложил «отодвинуть границы угроз» к Польше

После победы России на Украине будет заключено «просто какое-то соглашение» без фундаментальных договоренностей о новых границах, но власти Украины и западных стран будут «снова провоцировать» глобальный конфликт, этого Россия не должна допустить, написал в телеграм-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла», — написал он.

Медведев полагает, что будущие переговоры между Москвой и Киевом будут непростыми и нервными из-за того, что настоящие решения будут принимать не власти Украины, а «за океаном». Оппоненты намерены максимально ослабить Москву, а потому хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался, подчеркнул бывший президент России.

Тезис российских властей и дипломатов о намерении Запада уничтожить Россию опровергали лидеры США и стран Европы.

«Я еще раз говорю народу России: США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию… Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», — подчеркнул американский президент Джо Байден в речи к годовщине боев на Украине.

«Сделать что-то плохое для России и уж тем более уничтожить ее» Великобритания не стремится, так как уважает россиян, культуру и историю этой страны, заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли. Он отметил, что Лондон помогает Киеву, так как Украина вправе «защищаться от агрессии».

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