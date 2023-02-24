Медведев предложил «отодвинуть границы угроз» к Польше

«Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла», — написал он.
Медведев полагает, что будущие переговоры между Москвой и Киевом будут непростыми и нервными из-за того, что настоящие решения будут принимать не власти Украины, а «за океаном». Оппоненты намерены максимально ослабить Москву, а потому хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался, подчеркнул бывший президент России.
Тезис российских властей и дипломатов о намерении Запада уничтожить Россию опровергали лидеры США и стран Европы.
«Я еще раз говорю народу России: США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию… Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», — подчеркнул американский президент Джо Байден в речи к годовщине боев на Украине.
«Сделать что-то плохое для России и уж тем более уничтожить ее» Великобритания не стремится, так как уважает россиян, культуру и историю этой страны, заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли. Он отметил, что Лондон помогает Киеву, так как Украина вправе «защищаться от агрессии».