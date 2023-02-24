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22:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: Путин и Эрдоган по телефону обсудили зерновую сделку

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган по телефону обсудили реализацию Стамбульских договоренностей по вывозу зерна из украинских портов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Ранее о беседе президентов сообщала канцелярия Реджепа Тайпа Эрдогана.

Источник: Reuters

«Внимание было уделено и реализации Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Подчеркнута необходимость добросовестного выполнения второй части “пакета”, касающейся устранения препятствий для соответствующих поставок из России в наиболее нуждающиеся страны», — сообщается на сайте Кремля.

Срок действия зерновой сделки истекает в марте 2023 года. Источники «РИА Новости» говорили, что переговоры по продлению соглашения начнутся на этой неделе.

Кроме того, президенты обсудили военный конфликт на Украине «в контексте принципиальных оценок, изложенных президентом России в недавнем послании Федеральному собранию Российской Федерации».

Эрдоган и Путин также коснулись в разговоре российско-турецкого сотрудничества, в том числе в сфере энергетики: они поговорили о строительстве АЭС «Аккую». Президент Турции поблагодарил Владимира Путина за помощь при ликвидации последствий землетрясения. Последний раз они говорили 6 февраля, когда в Турции произошли два землетрясения.

Анастасия Ларина

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