Ученые обнаружили неизвестный класс богатых водой астероидов Подобные небесные тела выступали в качестве «строительных материалов» для планет нашей Солнечной системы
Фоторепортажи
20В Бразилии начался сезон карнавалов
14Выбраны лучшие подводные снимки года
11:52 (мск), источник: ТАСС

Медведев заявил, что России противостоит практически целая империя разнообразных врагов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев считает, что после 80-летия победы в Сталинградской битве история повторяется и России вновь противостоит империя разнообразных врагов. Об этом он написал в статье «Год защиты Отечества» для журнала «Национальная оборона», опубликованной в субботу.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Спустя год после начала специальной военной операции, в феврале 2023-го, мы отметили еще одну очень важную дату в нашей истории. 80-летие победы советского народа в Сталинградской битве — главном сражении ХХ века, после которого окончательный разгром гитлеровских армий стал неизбежностью. История повторяется. В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран)», — отметил замглавы Совбеза РФ.

Кроме того, Дмитрий Медведев сообщил, что противники поставили себе задачу стереть Россию с лица земли, но у них не выйдет. «Мы сильнее, и теперь это тоже очевидно. А пресловутый “западный мир” — лишь малая часть мирового сообщества, примерно 15% населения планеты. Богатое, пресыщенное, но — меньшинство», — добавил замглавы Совбеза РФ.

Медведев отметил, что прошедший год специальной военной операции многому научил россиян, сплотил граждан страны в борьбе с общим врагом и «окончательно избавил от иллюзий относительно “демократического” Запада, чьи лицемерие и оголтелая русофобия вышли за все мыслимые пределы». Замглавы Совбеза РФ добавил, что главное, что за этот год удалось обрести твердую уверенность в собственных силах и в собственной победе.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 100 кораблей Черноморского флота подверглись размагничиванию, что способствовало сокращению наших потерь от минного оружия
Как находят и возвращают домой останки героев Сталинградской битвы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Медведев Дмитрий