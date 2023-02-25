Медведев заявил, что России противостоит практически целая империя разнообразных врагов

«Спустя год после начала специальной военной операции, в феврале 2023-го, мы отметили еще одну очень важную дату в нашей истории. 80-летие победы советского народа в Сталинградской битве — главном сражении ХХ века, после которого окончательный разгром гитлеровских армий стал неизбежностью. История повторяется. В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран)», — отметил замглавы Совбеза РФ.
Кроме того, Дмитрий Медведев сообщил, что противники поставили себе задачу стереть Россию с лица земли, но у них не выйдет. «Мы сильнее, и теперь это тоже очевидно. А пресловутый “западный мир” — лишь малая часть мирового сообщества, примерно 15% населения планеты. Богатое, пресыщенное, но — меньшинство», — добавил замглавы Совбеза РФ.
Медведев отметил, что прошедший год специальной военной операции многому научил россиян, сплотил граждан страны в борьбе с общим врагом и «окончательно избавил от иллюзий относительно “демократического” Запада, чьи лицемерие и оголтелая русофобия вышли за все мыслимые пределы». Замглавы Совбеза РФ добавил, что главное, что за этот год удалось обрести твердую уверенность в собственных силах и в собственной победе.