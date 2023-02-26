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23:07 (мск), источник: ТАСС

Посол РФ: поставка ФРГ танков Украине переведет конфликт на новый уровень эскалации

Как заявил Сергей Нечаев, действия Берлина, по сути, означают «отказ ФРГ от признания своей исторической ответственности перед народом РФ» за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны.

Источник: AP 2022

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Решение Берлина о поставке танков Leopard Киеву является крайне опасным и способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью новостному порталу RT DE посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Правительство ФРГ не просто одобрило поставку Киеву тяжелых танков Leopard, но и дало согласие другим странам, на вооружении которых находится эта смертоносная техника, реэкспортировать ее на Украину», — сказал Нечаев. При этом он добавил, что «была нарушена непреложная заповедь, служившая на протяжении послевоенных десятилетий одним из основополагающих принципов внешней политики ФРГ и предусматривавшая запрет на поставки германских вооружений в зоны конфликтов».

«Расцениваем подобное решение как крайне опасное. Оно однозначно способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации и прямо противоречит прежним заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ становиться его стороной», — констатировал российский посол.

Действия Берлина, по его словам, по сути, означают «отказ ФРГ от признания своей исторической ответственности перед народом РФ за страшные, не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны». «Сегодня не принято вспоминать о чувстве благодарности немцев нашему народу за освобождение Германии от нацизма, послевоенное примирение, объединение Германии, где наша страна также сыграла решающую роль», — заключил Нечаев.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. Кабмин ФРГ 7 февраля одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности. Германские танки, по словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, будут поставлены Киеву «самое позднее в последнюю неделю марта». Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт на Украине.

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