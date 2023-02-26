Посол РФ: поставка ФРГ танков Украине переведет конфликт на новый уровень эскалации

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Решение Берлина о поставке танков Leopard Киеву является крайне опасным и способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью новостному порталу RT DE посол России в Германии Сергей Нечаев.
«Правительство ФРГ не просто одобрило поставку Киеву тяжелых танков Leopard, но и дало согласие другим странам, на вооружении которых находится эта смертоносная техника, реэкспортировать ее на Украину», — сказал Нечаев. При этом он добавил, что «была нарушена непреложная заповедь, служившая на протяжении послевоенных десятилетий одним из основополагающих принципов внешней политики ФРГ и предусматривавшая запрет на поставки германских вооружений в зоны конфликтов».
«Расцениваем подобное решение как крайне опасное. Оно однозначно способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации и прямо противоречит прежним заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ становиться его стороной», — констатировал российский посол.
Действия Берлина, по его словам, по сути, означают «отказ ФРГ от признания своей исторической ответственности перед народом РФ за страшные, не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны». «Сегодня не принято вспоминать о чувстве благодарности немцев нашему народу за освобождение Германии от нацизма, послевоенное примирение, объединение Германии, где наша страна также сыграла решающую роль», — заключил Нечаев.
25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. Кабмин ФРГ 7 февраля одобрил поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. Военная техника будет передана из запасов промышленности. Германские танки, по словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, будут поставлены Киеву «самое позднее в последнюю неделю марта». Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность Великобритании, Германии и Франции в конфликт на Украине.