В ДНР создали батальон из украинских пленных

«Я сейчас являюсь ответственным по вновь создавшемуся боевому подразделению имени Богдана Хмельницкого. История эта началась в такое время, когда украинскому правительству его народ не нужен стал, и на фоне этого всего, когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила. И глядя на все это, появилась у меня возможность — и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, — отдать должное», — сказал Тищенко, бывший командир танка и старший сержант украинских войск, а ныне — старший подразделения батальона.
В подразделении Тищенко, по его словам, сейчас около 70 человек, из которых 95% — бывших украинских военных с боевыми опытом, при этом он ожидает пополнения.
«Формирование батальона на этапе получения российского гражданства, получения паспорта, подписания контракта и убывания в лагерь для дальнейшей подготовки, переподготовки и формирования», — добавил военнослужащий.
Добровольческий батальон формируется из пленных, размещенных разных колониях. Контракты с добровольцами, по словам Тищенко, будут заключены с Вооруженными силами России на общих условиях.
Власти, отметил старший подразделения, оказывают всяческую поддержку, никак не ущемляя добровольцев. «В батальоне настроение у ребят боевое, ребята готовы, нет таких, что согласились, а потом передумали, ребята изначально сказали, что да. И думаю, что все ребята до конца», — добавил Тищенко.
Критерии отбора в батальон — это моральное и физическое состояние, а каждый доброволец проходит проверку на предмет того, чтобы будущие военнослужащие не совершали военных и уголовных преступлений, заключил собеседник агентства.
Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщала, что часть украинских военнопленных, находящихся в плену на территории Луганской Народной Республики, отказались от включения в список на обмен. По оценкам Сердюковой, сейчас в плену на территории республики находятся около 1,4 тысячи украинских солдат.