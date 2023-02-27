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11:06 (мск), источник: © РИА Новости

Россия сорвала планы Запада по расчленению страны, заявил Лавров

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. России удалось сорвать планы Запада по изоляции России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на совещании с главами территориальных органов МИД.

Источник: © РИА Новости

«Мир вступил в эпоху кардинальных необратимых перемен. <…> Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества», — сказал министр.

Москва развивает все более тесные и результативные связи с мировым большинством, подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что за последние пару лет резко возросло количество стран, желающих присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Сейчас таких государств около двух десятков, и речь идет о странах, играющих заметную роль в своих регионах, заключил глава МИД.

О том, что Запад стремится разделить Россию, накануне заявлял и Владимир Путин. По его словам, цель такой политики — «помыкать этими частями и поставить под свой контроль».

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