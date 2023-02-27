Россия сорвала планы Запада по расчленению страны, заявил Лавров

«Мир вступил в эпоху кардинальных необратимых перемен. <…> Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества», — сказал министр.
Москва развивает все более тесные и результативные связи с мировым большинством, подчеркнул Лавров.
Он напомнил, что за последние пару лет резко возросло количество стран, желающих присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Сейчас таких государств около двух десятков, и речь идет о странах, играющих заметную роль в своих регионах, заключил глава МИД.
О том, что Запад стремится разделить Россию, накануне заявлял и Владимир Путин. По его словам, цель такой политики — «помыкать этими частями и поставить под свой контроль».