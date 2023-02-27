Нарышкин прокомментировал слова главы ЦРУ о «высокомерном» тоне разговора

«Я до сих пор сохраняю позитивную оценку характера и результатов встречи с моим коллегой Уильямом Бернсом», — сказал он журналистам.
Руководители спецслужб встретились в столице Турции в ноябре 2022 года. Бернс ранее в интервью телеканалу CBS News заявил, что Нарышкин тогда вел себя «с чувством дерзости и высокомерия».
Директор СВР, комментируя это заявление, вспомнил, что встреча была содержательной и проходила «в очень комфортной обстановке».
«И я сохраняю большое уважение к своему коллеге Уильяму Бернсу — и как к очень опытному, искусному дипломату, и как к своему коллеге, имеющему, может быть, пока еще не очень большой опыт работы на посту директора Центрального разведывательного управления», — добавил Нарышкин.
По его словам, они общались 2,5 часа, и «одно это говорит о том, что вряд ли продолжительность встречи могла быть такой, если одна из сторон вела себя дерзко, грубо, высокомерно».