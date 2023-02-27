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13:48 (мск), источник: РБК

Кремль назвал анализ деталей мирного плана Китая длительным процессом

Руководство России положительно оценило факт разработки Китаем мирного плана по Украине и намерен изучить его детали, однако пока не видит возможности достичь реального мира. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Любые попытки выработать план, который будет способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся к плану наших китайских друзей», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что детали плана еще только предстоит тщательно проанализировать с учетом «интересов самых разных сторон». «Это очень длительный, напряженный процесс», — уточнил Песков.

Вместе с тем он отметил, что сейчас Москва не видит перспектив мирного урегулирования.

В настоящий момент мы не видим предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока СВО продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Китай представил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля — в годовщину начала конфликта. Он включает в себя 12 пунктов и начинается с констатации приоритета территориальной целостности государства. Среди других пунктов — прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров и прекращение односторонних санкций.

Президент США Джо Байден назвал план «выгодным России».

[Президент России Владимир] Путин аплодирует этому, как же он может быть хорошим? Я не увидел в плане никаких указаний хоть на что-либо, выгодное кому-нибудь, кроме России.

Джо Байден
президент США

Президент Украины Владимир Зеленский не увидел в предложениях Китая полноценного плана. «Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет», — сказал он.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал главную проблему китайских предложений: по его словам, Китай в этом документе «не отличает агрессора от жертвы».

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