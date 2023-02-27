Кремль назвал анализ деталей мирного плана Китая длительным процессом

«Любые попытки выработать план, который будет способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся к плану наших китайских друзей», — сказал представитель Кремля.
Он уточнил, что детали плана еще только предстоит тщательно проанализировать с учетом «интересов самых разных сторон». «Это очень длительный, напряженный процесс», — уточнил Песков.
Вместе с тем он отметил, что сейчас Москва не видит перспектив мирного урегулирования.
Китай представил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля — в годовщину начала конфликта. Он включает в себя 12 пунктов и начинается с констатации приоритета территориальной целостности государства. Среди других пунктов — прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров и прекращение односторонних санкций.
Президент США Джо Байден назвал план «выгодным России».
Президент Украины Владимир Зеленский не увидел в предложениях Китая полноценного плана. «Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет», — сказал он.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал главную проблему китайских предложений: по его словам, Китай в этом документе «не отличает агрессора от жертвы».