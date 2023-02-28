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Спецоперация на Украине
07:48 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-президент Молдавии Додон заявил о вероятности атаки Украины на Приднестровье

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил в эфире телеканала Prime, что Вооруженные силы Украины могут совершить нападение на Приднестровье, получив «молчаливое» согласие молдавского лидера Майи Санду.

Источник: Газета.Ру

«Могли бы атаковать Приднестровье украинцы? Да, могли бы — с молчаливого или открытого согласия Майи Санду», — сказал экс-президент, выразив надежду на то, что Санду «хватит мудрости не допустить войны в стране».

Ранее бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские военнослужащие готовы захватить Приднестровье за трое суток, если молдавские власти выступят с соответствующей просьбой. По его словам, в Киеве ждут просьб о помощи от Кишинева. В Минобороны России предупреждают, что Украина активизирует подготовку к вторжению. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

При этом Додон 27 февраля также написал в своем Telegram-канале, что после завершения всех судебных разбирательств готов вернуться в Партию социалистов.

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