Экс-президент Молдавии Додон заявил о вероятности атаки Украины на Приднестровье

«Могли бы атаковать Приднестровье украинцы? Да, могли бы — с молчаливого или открытого согласия Майи Санду», — сказал экс-президент, выразив надежду на то, что Санду «хватит мудрости не допустить войны в стране».
Ранее бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские военнослужащие готовы захватить Приднестровье за трое суток, если молдавские власти выступят с соответствующей просьбой. По его словам, в Киеве ждут просьб о помощи от Кишинева. В Минобороны России предупреждают, что Украина активизирует подготовку к вторжению. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
При этом Додон 27 февраля также написал в своем Telegram-канале, что после завершения всех судебных разбирательств готов вернуться в Партию социалистов.