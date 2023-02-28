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13:28 (мск), источник: Известия

Песков оценил слова Лукашенко о неизбежности мирного урегулирования по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 28 февраля, прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности завершения конфликта на Украине мирным путем.

Источник: AP 2022

По его словам, в настоящее время существуют определенные реалии, и именно исходя из них, конфликт может быть завершен за столом переговоров.

«Существует Конституция Российской Федерации, которой российская сторона не сможет поступиться никогда. Я имею в виду новые территории России. Это очень важные реалии. Разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил также, что у России существуют цели, которые она выполняет в ходе специальной военной операции (СВО).

В данном случае главным приоритетом является достижение наших целей в СВО.

Дмитрий Песков

Он также указал на то, что пока никто не может констатировать какие-либо сигналы к мирному урегулированию конфликта с украинской стороны.

«Пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести переговоры. Из этого и исходим», — пояснил официальный представитель Кремля.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что у Киева нет другого выхода, кроме заключения мирного договора с Москвой. Глава государства подчеркнул, что действовать необходимо без промедления, пока ситуация располагает к подобным шагам. Впрочем, по его словам, мирное урегулирование неизбежно, вопрос лишь в том, как скоро это произойдет.

24 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом провести переговоры с Москвой. Соответствующая просьба была озвучена в ходе февральского визита украинского лидера в Париж.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров в том же месяце указал на то, что мировые лидеры не пытаются убедить Украину вернуться к мирным переговорам. По его словам, западные лидеры отказались от переговоров, а также заставили киевский режим уйти с переговорного процесса в тот самый момент, когда еще была возможность закончить это политическим путем.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров. При этом Россия от переговоров не отказывалась.

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