Песков оценил слова Лукашенко о неизбежности мирного урегулирования по Украине

По его словам, в настоящее время существуют определенные реалии, и именно исходя из них, конфликт может быть завершен за столом переговоров.
«Существует Конституция Российской Федерации, которой российская сторона не сможет поступиться никогда. Я имею в виду новые территории России. Это очень важные реалии. Разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента напомнил также, что у России существуют цели, которые она выполняет в ходе специальной военной операции (СВО).
Он также указал на то, что пока никто не может констатировать какие-либо сигналы к мирному урегулированию конфликта с украинской стороны.
«Пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести переговоры. Из этого и исходим», — пояснил официальный представитель Кремля.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что у Киева нет другого выхода, кроме заключения мирного договора с Москвой. Глава государства подчеркнул, что действовать необходимо без промедления, пока ситуация располагает к подобным шагам. Впрочем, по его словам, мирное урегулирование неизбежно, вопрос лишь в том, как скоро это произойдет.
24 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом провести переговоры с Москвой. Соответствующая просьба была озвучена в ходе февральского визита украинского лидера в Париж.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров в том же месяце указал на то, что мировые лидеры не пытаются убедить Украину вернуться к мирным переговорам. По его словам, западные лидеры отказались от переговоров, а также заставили киевский режим уйти с переговорного процесса в тот самый момент, когда еще была возможность закончить это политическим путем.
Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров. При этом Россия от переговоров не отказывалась.